сегодня в 06:33

Одинцовские волонтеры доставили гуманитарную помощь в зону СВО подразделениям военнослужащих, которые выполняют свои задачи на Покровском, Кураховском, Запорожском, Константиновском и других направлениях, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Наши защитники получили спальные мешки, инструменты, маскировочные и противодроновые сети, газ, портативные газовые плиты, нательное белье, воду и продукты, сладости, средства личной гигиены, медикаменты и другие необходимые товары», — сообщила депутат Совета депутатов Одинцовского округа, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Екатерина Скорикова.

Одинцовский пункт сбора гуманитарной помощи работает ежедневно с 9 до 18 часов по адресу: улица Маршала Жукова, д. 26 (Дом офицеров — вход со стороны Волейбольного центра).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.