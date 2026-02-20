Один убит, пятеро ранены: ВСУ обстреляли Белгородскую область

В ходе обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был смертельно ранен один мирный житель. Еще пятеро человек, в числе которых боец подразделения «Орлан», получили травмы различной степени тяжести, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В селе Почаево Грайворонского округа беспилотник атаковал территорию предприятия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал Гладков.

Также, по словам губернатора Белгородской области, еще три человека пострадали от удара другого дрона. Двоих мужчин и женщину с травмами, характерными для взрывного воздействия, и ранениями от осколков транспортировали в Центральную районную больницу Грайворона. После проведения неотложной медицинской помощи двоих пациентов перевезут в белгородскую городскую больницу № 2. Третий пострадавший будет получать лечение, не требующее госпитализации.

В селе Графовка Шебекинского округа военнослужащий подразделения «Орлан» в ходе выполнения обязанностей получил взрывную травму и многочисленные несквозные осколочные ранения. Его коллеги доставили его в Шебекинскую ЦРБ, где ему была оказана вся необходимая помощь. Для последующей терапии раненого переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Еще один беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. Бойцы «БАРС-Белгород» доставили его в Шебекинскую ЦРБ, где медики зафиксировали у него взрывную травму и несквозное осколочное ранение в область лица. После оказания первичной помощи пациента направят в Областную клиническую больницу.

Ранее Гладков сообщал, что от удара ВСУ по Шебекинскому округу смертельные травмы получили два мирных жителя. Еще трое были травмированы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.