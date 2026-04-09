Один мирный житель погиб, еще один ранен при ударе ВСУ по Брянской области

ВСУ ударили из РСЗО по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области. В результате погиб один мирный житель, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

Глава Брянской области выразил соболезнования родным погибшего.

Также в ходе атаки ранение получила еще одна жительница. Ее госпитализировали. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

Кроме того, удар ВСУ уничтожил один дом. Еще один дом пострадал.

«Всем будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь», — отметил Богомаз.

