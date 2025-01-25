Один человек погиб при обстреле Горловки

Один человек погиб и трое ранены при обстреле Горловки

Один человек погиб и трое ранены при обстреле Горловки в ДНР, среди пострадавших ребенок, сообщил глава республики Денис Пушилин.

«В результате применения противником ствольной артиллерии кассетного типа погиб мужчина 1958 г. р., ранения средней степени тяжести получила женщина 1980 г. р., также пострадал мальчик 2013 г. р., и женщина 1962 г. р.», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Повреждены 11 жилых домостроений, детский сад и магазин.