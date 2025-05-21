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Очевидцы сняли на видео пролетающий в районе Ногинска беспилотник

Жителям Подмосковья удалось заснять на видео пролет украинского беспилотника в районе Ногинска, кадры публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

В среду днем киевский режим предпринял очередную попытку ударить по Московскому региону с помощью БПЛА. Один из летящих дронов попал на видео.

На записи видно, как беспилотник самолетного типа на большой скорости пролетает высоко над землей.

По дронам отработали средства ПВО. Было уничтожено 3 БПЛА, летевших на Москву.