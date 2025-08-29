Очередную партию гумпомощи собрали для военного госпиталя в Балашихе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров, председатель Общественной палаты городского округа, руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова, руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе Иван Клещерев передали очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся на лечении в филиале № 3 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко в микрорайоне Купавна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сбор прошел при поддержке администрации города, партии «Единая Россия» и производителя профессиональных косметических средств Estel.

«Сегодня мы передали 200 наборов для бойцов, проходящих лечение в госпитале. Балашиха с самых первых дней специальной военной операции собирает и передает гуманитарную помощь. Это наш способ сказать «спасибо» нашим защитникам за их работу и мирное небо над головой. Мы здесь в тылу будем делать все, для поддержки наших воинов», — сказала Елена Жарова.

Глава Балашихи Сергей Юров в рамках встречи также поздравил врачей госпиталя с профессиональным праздником — Днем военного медика и вручил им почетные грамоты.

В городском округе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.