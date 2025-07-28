Очередную партию гумпомощи отправили из Орехово-Зуевского округа в зону СВО

Очередная партия гуманитарной помощи успешно отправлена из Орехово-Зуевского городского округа в зону проведения СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Оперативно были загружены строительные материалы, необходимые для выполнения задач в зоне боевых действий. Также был передан автомобиль Nissan подразделению, находящемуся на Соледарском направлении.

Параллельно, благодаря активной поддержке округа, удалось приобрести еще один автомобиль для подразделения, выполняющего одну из ключевых миссий, — эвакуацию и обеспечение наших бойцов на линии боевого столкновения. Это транспортное средство значительно повысит оперативность и безопасность при вывозе военнослужащих в тыл для оказания медицинской помощи.

«Благодаря слаженным действиям жителей нашего округа, под руководством руководителя Ассоциации ветеранов СВО Шаронова Вячеслава и при поддержке администрации Орехово-Зуевского городского округа удалось оперативно собрать и загрузить все необходимое», — отметили в ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.

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