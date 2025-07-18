Очередную партию гумпомощи отправили бойцам СВО из Балашихи
Фото - © пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Заместитель главы городского округа Балашиха Кирилл Тимашков совместно с сотрудниками управления строительного комплекса администрации городского округа Балашиха передали гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Защитникам Родины были направлены детекторы дронов, маскировочные сети от волонтеров группы «Сетевые пчелки Балашихи», мотоцикл RACER и другие необходимые на фронте вещи.
В городском округе Балашиха действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи:
- в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1;
- в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.
Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.
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