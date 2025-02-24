Очередную партию гумгруза отправили бойцам СВО из Орехово-Зуевского округа

сегодня в 13:21

Очередной гуманитарный конвой с грузом для наших бойцов отправился из Орехово-Зуевского округа в зону проведения специальной военной операции: на Брянское, Курское и Белгородское направления. В этот раз помощь в сборе груза оказали жители округа, волонтеры, студенты и сотрудники Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ), а также учащиеся школы № 5 г. Орехово-Зуево. Об эом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для бойцов собрали все необходимое: от предметов одежды и медикаментов до крупного оборудования. Студенты ГГТУ передали теплые пледы, волонтеры — маскировочные сети, а школа № 5 — плащи с защитой от тепловизора, которые помогают сохранить жизнь военнослужащих. Ранее университет уже отправлял гуманитарную помощь, включая автомобиль УАЗ «буханку».

Такая поддержка стала возможной благодаря объединению усилий жителей округа, которые продолжают помогать бойцам на передовой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.