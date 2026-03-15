Очередную партию гуманитарной помощи передали подольским защитникам в зону СВО

13 марта необходимую гуманитарную помощь для военнослужащих из различных подразделений вручили депутат Совета депутатов городского округа Подольск Татьяна Ропот совместно с членом Ассоциации ветеранов СВО Московской области Артемом Падалка. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В этот раз помощь была сформирована по адресным запросам бойцов. Для качественной разведки и корректировки передали квадрокоптеры «Мавик 4 Про» и «Мавик 3 Про», а также современные рации. Один из дронов отправится в мотострелковый полк, где несут службу более 20 подольчан.

«Для операторов БПЛА такая техника, как „Мавики“, — это в буквальном смысле дополнительные глаза, которые спасают жизни. Мой сын не только управляет ими, но и сам собирает и ремонтирует оборудование, чтобы оно всегда было в строю», — поделилась мама военнослужащего Людмила Викторовна.

Разведывательной роте направили бензиновый и инверторный генераторы, которые обеспечат автономное питание техники в полевых условиях. Также для обустройства позиций и налаживания быта подготовили бензопилу, сварочный аппарат, шуруповерты, болгарки, сотни рабочих перчаток, шанцевый инструмент, утеплитель, спальные мешки и газовые горелки.

Помочь бойцам специальной военной операции может любой желающий. Принести гумпомощь можно в Волонтерский центр на ул. Ульяновых, 1. Номер телефона для связи: 8 (4967) 50-04-93.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.