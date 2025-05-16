Очередную партию гуманитарной помощи отправили на СВО из Балашихи

Передача груза прошла при участии главы городского округа Балашиха Сергея Юрова. В сборе и формировании груза приняли участие администрация городского округа, предприятия транспортной и коммунальной сферы, а также сотрудники МБУ «Благоустройство-Балашиха». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Груз собран по заявкам боевых подразделений и включает более 40 наименований — в том числе строительные материалы, запчасти к технике, аккумуляторы для машин, инструменты, бензопилы, фанеру, кувалды и ломы. Все это необходимо для обеспечения повседневных задач, обустройства позиций и поддержания техники в условиях повышенной нагрузки и сложной обстановки.

«Важно, чтобы каждый наш солдат чувствовал: за ним стоит город, стоит страна. Мы помогаем не по формальному принципу, а по живым, конкретным запросам. Стараемся как можно чаще общаться с нашими бойцами-участниками СВО, когда ребята приезжают в отпуск домой», — отметил Юров.

Перед отправкой груза военнослужащий с позывным «Гагарин», временно находящийся в отпуске, лично принял участие в передаче помощи. Он служит с 2022 года в батальоне, которому была адресована эта партия. В зоне СВО он отвечает за транспортировку продовольствия.

«Наши машины не выключаются, техника работает постоянно. Мы наматываем огромные километры, аккумуляторы выходят из строя, требуются новые. Очень нужен инструмент, потому что приходится часто укреплять позиции, строить укрытия, все своими руками», — поделился военнослужащий.

Отправка груза стала частью регулярной работы по поддержке участников СВО. Подразделения в зоне боевых действий уже не раз получали необходимые материалы благодаря совместной работе администрации и предприятий города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.