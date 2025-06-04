Очередную партию гуманитарного груза отправили из Красногорска в зону СВО

Дорогостоящее оборудование, приобретенное центром помощи «Забота» при поддержке депутата Госдумы РФ, сопредседателя ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергея Колунова, необходимо бойцам на Запорожском направлении. В состав груза вошло порядка 80 единиц техники — определители дронов, аккумуляторы для раций, продукты питания, теплая одежда, сшитая волонтерами и городского округа Истра, а также автозапчасти, запрос на доставку которых поступил от военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красногорска.

«Сегодня груз по объемам получился небольшой, но достаточно дорогостоящий, потому что там специальная техника. Бойцы, находящиеся в Запорожской области, попросили закупить аккумуляторы для батарей и дополнительную технику для дронов. Груз собирали все вместе, как обычно: центр «Забота», неравнодушные жители, ассоциация ветеранов СВО и, конечно, депутат Госдумы Сергей Владимирович Колунов оказал большую финансовую помощь, чтобы мы могли самостоятельно все довезти», — рассказал замруководителя фракции «Единой России» в совете депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов.

По словам заместителя председателя Общественной палаты муниципалитета, заместителя исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО Московской области Александра Валуева, из Красногорска на фронт в этот раз также отправятся колеса, фары, рулевые рейки для автотранспорта.

«На сегодняшний день на передовой активно используются «ГАЗели», «УАЗики». Всему необходим ремонт. Все, что нужно для этого, мы везем», — отметил Александр Валуев.

По его словам, за 4 месяца работы представители ассоциации ветеранов СВО Московской области совершают уже 50-ю командировку. Партии груза из Красногорска отправляются не только бойцам, но и мирным жителям. С гуманитарными миссиями волонтеры неоднократно посещали Курскую и Новгородскую области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.