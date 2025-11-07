«Очередной налет»: эксперт оценил снижение числа украинских атак на РФ

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что снижение числа украинских дронов, запущенных в России, со 130 до 11 может говорить о подготовке к новой масштабной атаке, сообщает «Царьград» .

«Как правило, резкое снижение БПЛА-активности … предшествует очередной попытке Киева продемонстрировать масштабный налет, в т. ч. с прицелом на то, чтобы пробить ПВО вокруг Москвы», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

В минувшую пятницу украинская армия задействовала 130 беспилотных летательных аппаратов, а в последовавшую ночь — 98. В период с первого по второе ноября над российской территорией было нейтрализовано 164 дрона. В других отчетах фигурируют следующие показатели: 64, 85, 40 и 75 соответственно.

В ночь с четверга на пятницу противник предпринял попытку атаковать российские области, используя всего 11 БПЛА.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.