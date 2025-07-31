Очередной гуманитарный груз для бойцов СВО отправили из Ступина

Помощь в зону спецоперации отправили ступинцы. Это стало возможным благодаря совместным усилиям фонда «Гарант», регионального движения «Волонтеры Подмосковья», предприятий муниципалитета, неравнодушных жителей и администрации округа. Гуманитарный груз отправлен адресно, по запросу ступинских участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Отец и сын — уроженцы поселка Михнево — обратились к нам за помощью. Мы подготовили все необходимое: велосипеды, питбайки, электросамокаты и беспилотные летательные аппараты. Гуманитарную помощь направляем нашим героям регулярно, с учетом их запросов. Фронт и тыл едины. Вместе идем к долгожданной победе», — сказал глава округа Сергей Мужальских.

По словам волонтеров, поддержка участников СВО — важный и весомый вклад каждого неравнодушного человека. Такие посылки становятся не только источником необходимых ресурсов, но и моральной поддержкой для защитников Отечества.

Принять участие в сборе помощи может каждый. В Ступино работает три точки сбора:

Центр «Армеец» на улице Пушкина, 101;

подростково-молодежный клуб «Романтик» на Куйбышева, 63;

Молодежный центр на Службина, 8.

Помощь для наших защитников принимается с 10:00 до 19:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.