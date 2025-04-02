Очередное нарушение перемирия: ВСУ атаковали «Сватово» в ЛНР
ВСУ снова нарушили перемирие и атаковали газораспределительную станцию «Сватово»
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленског
Киев снова нарушил перемирие с Россией, вторгнувшись в ЛНР. Украинские войска атаковали газораспределительную станцию «Сватово», сообщает «Царьград».
ВСУ совершили шаг, который расценивается как очередное нарушение перемирия. Россия настаивала на прекращении атак на энергетические объекты, но Киев вновь проигнорировал это требование.
По информации из Telegram-канала государственного предприятия ЛНР «Луганскгаз», украинские военные атаковали газораспределительную станцию «Сватово».
В сообщении говорится, что удар по «Сватово» был нанесен беспилотником. Целью атаки стал узел предотвращения гидратообразования, что привело к повреждению оборудования ГРС и возникновению пожара.