Киев снова нарушил перемирие с Россией, вторгнувшись в ЛНР. Украинские войска атаковали газораспределительную станцию «Сватово», сообщает «Царьград» .

ВСУ совершили шаг, который расценивается как очередное нарушение перемирия. Россия настаивала на прекращении атак на энергетические объекты, но Киев вновь проигнорировал это требование.

По информации из Telegram-канала государственного предприятия ЛНР «Луганскгаз», украинские военные атаковали газораспределительную станцию «Сватово».

В сообщении говорится, что удар по «Сватово» был нанесен беспилотником. Целью атаки стал узел предотвращения гидратообразования, что привело к повреждению оборудования ГРС и возникновению пожара.