Очередная партия гумпомощи отправилась из Серпухова в зону проведения СВО

Жители Серпухова с первых дней СВО поддерживают защитников. Команда ребят, ветеранов пограничной службы с первых дней спецоперации являются активными участниками сбора и доставки помощи на фронт. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В январе один из активистов, Александр Яковлев, сам вступил в ряды защитников. В этот раз на передовую ветеранами пограничных войск будет доставлено 12 тонн груза. География пути обширна: от Валуек до Херсона.

В погрузке также принял участие военнослужащий Александр. Он как никто понимает насколько важна для наших героев гумпомощь и как весточки из дома греют душу защитникам.

«Собрали все самое необходимое: продукты питания, маскировочные сети, письма от жителей, медикаменты, белье и мебель для госпиталей, тренажерные аппараты для реабилитации военнослужащих и другое. Сплоченность и отзывчивость жителей позволили создать крепкую поддержку для участников спецоперации. Этот надежный тыл, наравне с военнослужащими, ежедневно приближает Победу!» — рассказала заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.