Очередная партия груза отправлена из Красногорска на передовую

В Центре помощи участникам СВО «Забота», работающем в Красногорске при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея Колунова и благотворительного фонда «СК РАЗВИТИЕ», собрана очередная партия груза для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Как сообщил заместитель руководителя фракции «Единой России» в местном Совете депутатов Артур Бадретдинов, в этот раз «за ленточку» в Луганскую Народную Республику отправляются не вещи и средства первой необходимости, а техническая продукция — дизельные и инверторные генераторы, средства связи, солнечные батареи, портативные аккумуляторы и т. п. Все это необходимое для выполнения боевых задач оборудование собрано по запросам командиров подразделений, в которых служат жители городских округов Красногорск и Истра.

«Техника, к сожалению, выходит из строя, очень тяжелые там условия для ее использования, не выдерживает. Поэтому мы решили обновить и привезти то, что действительно необходимо», — сказал Артур Бадретдинов, ответственный за доставку на передовую ценного груза.

По словам народного избранника, сбор осуществлялся совместно с Ассоциацией ветеранов СВО, благотворительным фондом «Общее дело», а также волонтерским движением поддержки фронта «Истра за своих», участницы которого шьют для военнослужащих флисовую одежду.

«В эту поездку мы также взяли для бойцов теплые кофты — несмотря на то, что на улице становится тепло, ночи холодные. Поэтому ребята просят еще и теплую одежду. Поэтому у них будет сшитая вручную, как они любят, с теплотой, очень комфортная одежда», — отметил Артур Бадретдинов.

Центр помощи участников СВО «Забота» работает в бизнес-центре «Красногорск Плаза» по адресу: Ильинское шоссе, д. 1А, атриум 3-го этажа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.