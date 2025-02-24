Общественники Люберец передали партию гумгруза для военнослужащих в зону СВО

Активисты Люберецкого «Союза женщин России» передали партию гуманитарного груза военнослужащим, которые несут службу в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Союз женщин России» городского округа Люберцы в преддверии Дня защитника Отечества запустил акцию «Посылка солдату». Основная цель акции — эмоциональная поддержка и поднятие духа наших бойцов, которые несут службу в зоне проведения специальной военной операции», — отметила председатель общественной организации Елена Верховых.

Она добавила, что к акции присоединились педагоги, учащиеся, их родители, волонтеры, жители городского округа, представители старшего поколения, трудовые коллективы и многие другие.

«Огромная благодарность всем тем, кто вложил частичку души в эти посылки. Женщины, несмотря на разный возраст и профессии, находят время и возможности, чтобы помочь нашим военным. Они делают невероятный вклад в общее дело. Эти усилия не остаются незамеченными, и, что самое важное, они вдохновляют и поддерживают моральный дух наших защитников. Все посылки переданы в воинскую часть, и мы получили огромную благодарность от наших военнослужащих», — подчеркнула Верховых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.