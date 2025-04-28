Обозреватель Шлепченко: основная цель наступления ВС РФ — Юнаковка

Военный обозреватель Влад Шлепченко заявил, что на сегодня российские войска в ходе специальной военной операции видят основным ключевым логистическим хабом село Юнаковка, пока благодаря ему держится весь восточный фланг ВСУ, сообщает «Царьград» .

«Сами Сумы в этот момент будут выступать логистическим хабом, с которого будет с минимальным плечом идти снабжение обороняющейся группировки ВСУ. При этом линии коммуникаций, по которым проходит наше снабжение, будут вестись по открытым пространствам полей, а у противника — по лесам, где их намного легче защитить от ударов беспилотниками с помощью сетей», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас обстановка в целом напоминает взлом оборонительной полосы украинских войск к западу от Донецка весной 2024 года.

К моменту взятия Юнаковки ВС РФ получит контроль над большим плацдармом для развития дальнейшего наступления.