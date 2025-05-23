Обломки сбитых дронов упали в жилом секторе Иваново

ВСУ предприняли попытку атаковать аэродром «Северный» в Иванове с помощью беспилотников, сообщает Telegram-канал Shot .

Системы ПВО успешно перехватили все воздушные цели, однако обломки сбитых БПЛА упали на окраине города в частном секторе.

По предварительным данным оперштаба Ивановской области, в результате происшествия повреждены несколько частных домов — в основном выбиты стекла. К счастью, обошлось без человеческих жертв. На месте уже работают аварийные службы, которые занимаются осмотром территории и обезвреживанием обломков.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил местным властям оперативно оценить масштаб ущерба и организовать работы по устранению последствий атаки. Специалисты приступят к восстановительным работам сразу после завершения всех необходимых проверок.