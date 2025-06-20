Обломки сбитого БПЛА упали в Ростовской области

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В ночь на 20 июня системы противовоздушной обороны успешно предотвратили воздушную атаку на северные районы Ростовской области, сообщил губернатор Василий Слюсарь.

В Шолоховском и Кашарском районах были уничтожены вражеские беспилотники, один из которых упал на территорию частного домовладения в слободе Верхнемакеевка.

Сбитый БПЛА самолетного типа рухнул в огород жилого дома. Жильцы не пострадали, строения не повреждены. Возгораний и вторичных разрушений не зафиксировано.