Обломки сбитого БПЛА упали в Ростовской области
Силы ПВО отразили ночную атаку дронов на Ростовскую область
В ночь на 20 июня системы противовоздушной обороны успешно предотвратили воздушную атаку на северные районы Ростовской области, сообщил губернатор Василий Слюсарь.
В Шолоховском и Кашарском районах были уничтожены вражеские беспилотники, один из которых упал на территорию частного домовладения в слободе Верхнемакеевка.
Сбитый БПЛА самолетного типа рухнул в огород жилого дома. Жильцы не пострадали, строения не повреждены. Возгораний и вторичных разрушений не зафиксировано.