Обломки ракеты нашли в подмосковной деревне Белобородово

Обломки ракеты нашли в деревне Белобородово в Рузском муниципальном округе Московской области. Воздушный объект сбили средства ПВО ВС РФ, сообщил в своем Telegram-канале глава округа Александр Горбылев.

Никто не пострадал. Разрушений не было.

После происшествия удары больше не наносились. Спецслужбы проверяют другие населенные пункты на наличие мест падения осколков беспилотников.

Ранее средства ПВО ВС РФ сбили еще два беспилотника под Москвой. Информации о пострадавших не было.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.