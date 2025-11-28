Обломки БПЛА ВСУ упали на дом и заправку в Воронежской области

Ночью российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника в Воронежской области. Однако их обломки нанесли повреждения гражданским объектам, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Два беспилотника ВСУ уничтожили в одном городском округе и одном районе Воронежской области. Никто не пострадал.

В одном муниципалитете обломки украинского беспилотника во время падения посекли кровлю жилого дома. Во втором повреждения получило остекление автозаправочной станции.

Опасность БПЛА объявляли в Воронежской области в 00:23 в Россошанском районе и в 01:07 в Нововоронеже. В муниципалитетах предупреждение отменили в 04:56, а в 06:08 во всем регионе.

