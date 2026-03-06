Обломки БПЛА повредили электроподстанцию и 2 многоквартирных дома на Кубани

Обломки упавших на Кубани беспилотников повредили электроподстанцию и два многоквартирных дома в Абинском районе. Занятия в школах и детских садах отменили, сообщает Kub Mash .

Из-за ЧП загорелась трансформаторная будка в хуторе Бережного, ее тушат. У городских зданий посекло крыши, выбило окна в 14 квартирах на верхних этажах. Пострадавших в результате атаки нет.

Хотя школы и детсады не будут работать., но детей, которые успели уйти на учебу, забирать не нужно. Угроза атаки продолжается.

Два человека пострадали в хуторе Бережном. Им оказали помощь на месте.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что этой ночью сбили 83 дрона ВСУ самолетного типа.

