Обломки БПЛА повредили электроподстанцию и 2 многоквартирных дома на Кубани
Фото - © РИА Новости
Обломки упавших на Кубани беспилотников повредили электроподстанцию и два многоквартирных дома в Абинском районе. Занятия в школах и детских садах отменили, сообщает Kub Mash.
Из-за ЧП загорелась трансформаторная будка в хуторе Бережного, ее тушат. У городских зданий посекло крыши, выбило окна в 14 квартирах на верхних этажах. Пострадавших в результате атаки нет.
Хотя школы и детсады не будут работать., но детей, которые успели уйти на учебу, забирать не нужно. Угроза атаки продолжается.
Два человека пострадали в хуторе Бережном. Им оказали помощь на месте.
Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что этой ночью сбили 83 дрона ВСУ самолетного типа.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.