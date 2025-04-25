Объединяет общая цель: россияне идут служить ради России и своих близких

Российские мужчины осознают, что в настоящее время страна нуждается в их помощи, а близкие — в защите, поэтому все чаще подписывают контракт с Минобороны и при этом не ставят никаких условий. Большинство контрактников заключают договор о воинской службе в едином центре по отбору кандидатов в военные, который находится в подмосковной Балашихе.

Те, кто уже подписали контракты с Минобороны, рассказывают, что защита Отечества — это их долг и обязанность. По мнению военных, любовь к Родине не может проявляться какими-то условиями и лишь на словах, она находится в решительных действиях.

При этом государство также понимает, насколько трудно военным полноценно исполнять свой долг вдали от семьи и незнания, как родители, жены и дети справляются без них, поэтому заботу о семьях бойцов СВО взяли на себя региональные власти.

Меры поддержки

На сегодняшний день в России уже создан целый комплекс мер, направленных на помощь семьям бойцов СВО. Родители контрактников могут пользоваться услугами соцпомощи на дому или госпитализироваться в государственные больницы при такой необходимости, жены могут повышать квалификацию в профессии или получать психологическую поддержку, а дети — вне очереди зачисляться в детский сад, бесплатно питаться в школе и иметь право на посещение любых кружков и секций. Дети старшего возраста по специальным квотам могут поступать в ведущие вузы страны для получения высшего образования.

Выплаты и зарплата

При этом при подписании контракта в Подмосковье военные получают самую большую единовременную выплату. При заключении контракта им начисляют разово 400 тысяч рублей от государства и еще 1 млн 900 рублей из бюджета Московской области. Таким образом, только при заключении контракта бойцу выделяется помощь в размере 2 млн 300 тысяч рублей, а в дальнейшем выплачивается достойная зарплата, начиная от 200 тысяч рублей ежемесячно. Конечная сумма оплаты труда зависит от наличия боевых наград, звания и выполнения определенного рода задач.

Единый центр отбора на службу по контракту

Подписать контракт в Подмосковье можно в Балашихе на Восточном шоссе во владении 2. Единый центр работает с целью оказать максимальную помощь бойцам в оформлении документов, получения всех нужных консультаций и прохождению боевой подготовки. Всем желающим пойти служить предоставляется жилье и трехразовое питание на время пребывания в центре.

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.