Новый замглавы администрации Красногвардейского района рассказал о работе на СВО

«Работа в зоне боевых действий всегда требует от ее организаторов двойной-тройной перестраховки. Нужно понимать, что и как ты можешь там делать, на что имеет право журналист и т. д. Здесь мне очень пригодился опыт организации работы СМИ в таких зонах, полученный на курсах „Бастион“ при Минобороны РФ. Это очень тонкая и индивидуальная работа. Мы занимались информационным обеспечением в том числе и иностранных групп СМИ, приезжавших в зону СВО», — поделился Рожков.

Всего было организовано 11 пресс-туров в различные регионы проведения спецоперации, и все они прошли успешно. Иногда возникали неожиданные ситуации, например, в районе Энергодара в сентябре 2022 года. Тогда на Запорожскую АЭС прибыла первая официальная инспекция МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси.

По словам Рожкова, они сопровождали несколько автобусов с журналистами, с соблюдением всех правил брендирования. В этот момент украинские вооруженные силы предприняли попытку прорыва, высадив десант численностью 50-60 человек на косе недалеко от АЭС.

Вероятно, их целью было создать провокацию, в результате которой мог пострадать кто-то из инспекторов, а ответственность за произошедшее возложили бы на Россию, предположил Рожков. Задача его команды заключалась в том, чтобы продемонстрировать, что атомная станция работает штатно и находится в безопасности.

Украинские военные начали обстрел, опираясь на информацию из местных украинских интернет-пабликов. В итоге команде удалось эвакуировать всех журналистов из Энергодара на территорию АЭС, где была обеспечена максимальная безопасность. Никто не пострадал. За эту операцию Рожков был награжден орденом Мужества, который он считает своей главной наградой.