Новый беспилотник-разведчик «Князь Вещий Олег» начали применять в зоне СВО

ВС РФ начали применять в зоне СВО оптоволоконный беспилотник самолетного типа «Князь Вещий Олег» (КВО) в разведывательных целях. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

По словам эксперта, новый БПЛА может летать на дистанцию до 45 км. Он эффективен в разведке, так как отличается высокой выживаемостью. Это связано с тем, что украинские силы могут путать КВО со своими дронами.

Чадаев отметил, что перед специалистами НПЦ «Ушкуйник» была задача сделать беспилотник с такими же характеристиками, как у топовых российских разведывательных бортов, но гораздо дешевле, чтобы достичь массового производства.

КВО легко ремонтировать — детали можно напечатать на 3D-принтере. Сейчас беспилотник, по словам Чадаева, уже успел пролететь над Сумами, Харьковом и рядом других районов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.