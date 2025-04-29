Новые взрывы были слышны на Украине
Фото - © РИА Новости
На территории Украины прогремели новые взрывы, они были слышны в Киеве, сообщает «Царьград».
Об этом написало местное издание «Общественное. Новости». В городе, как и по всему регионе, слышны сирены воздушной тревоги.
Ранее взрывы были в контролируемой Украиной части Херсона. Но подробностей об этом еще нет.
Кроме того, серия взрывов произошла около города Черкассы. Местные СМИ написали об инцидентах возле административного центра Черкасской области.