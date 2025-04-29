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Новые взрывы были слышны на Украине

На территории Украины прогремели новые взрывы, они были слышны в Киеве, сообщает «Царьград» .

Об этом написало местное издание «Общественное. Новости». В городе, как и по всему регионе, слышны сирены воздушной тревоги.

Ранее взрывы были в контролируемой Украиной части Херсона. Но подробностей об этом еще нет.

Кроме того, серия взрывов произошла около города Черкассы. Местные СМИ написали об инцидентах возле административного центра Черкасской области.