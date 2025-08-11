Новые питомцы в бригаде «Пятнашка»: еноты стали помощниками военнослужащих

Интернациональная бригада «Пятнашка» обзавелась необычными помощниками. Как сообщают волонтеры Народного фронта, к военнослужащим прибыли два трехмесячных енота с Дальнего Востока, об этом пишет SHOT .

Бойцы быстро нашли общий язык с полосатыми новичками и придумали им оригинальные имена. Самца назвали Эрихом в честь известного писателя Ремарка, а самку окрестили Дитой, так как ее окрас напомнил военным знаменитую модель Диту фон Тиз.

Еноты будут не только поднимать настроение военнослужащим, но и приносить практическую пользу — защищать продовольственные запасы от грызунов.

На опубликованных кадрах видно, что самка енота вела себя дружелюбно. Она сидела на плече военного и с любопытством рассматривала автора ролика, который старался с ней познакомиться.