Новую партию гумпомощи отправили из подмосковного Жуковского в Курскую область

Очередная партия гуманитарного груза была отправлена из Жуковского в Курскую область для дальнейшей передачи жуковчанам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В сборе гуманитарной помощи активное участие приняли педагоги и учащиеся школы № 12 и школы-интерната, а также представители фонда «Крылья Беркута», предприниматели и неравнодушные граждане.

В состав груза, предназначенного для бойцов из Жуковского, вошли запчасти для автомобилей, медикаменты, средства гигиены, зимние вещи и продукты питания.

В Курскую область груз доставил жуковский депутат Дмитрий Овчинников, а помощь в погрузке ему оказали участники местного отделения «Волонтеров Подмосковья».

«Выражаю благодарность всем, кто не остался в стороне и помог в сборе и отправке гумпомощи», — добавил глава городского округа Жуковский Андроник Пак.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.