Новую партию гуманитарной помощи отправили из Волоколамска бойцам на СВО
Фото - © Пресс-служба администрации Волоколамского округа
20 августа из Волоколамска отправили новую партию гуманитарной помощи военнослужащим. Волоколамцы собрали значительный объем помощи, который важен для защитников. Жители округа также собрали канцелярские товары для школьников Донбасса, чтобы поздравить детей с Днем знаний. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Акция «Доброе дело» проходила с 4 по 17 августа, и за это время жители Волоколамского округа смогли собрать значительный объем помощи, которая будет очень важна и полезна ребятам на передовой.
Кроме того, в рамках гуманитарного проекта «Доброе дело», неравнодушные жители приносили в пункты сбора как гуманитарную помощь, так и канцелярские товары для школьников, чтобы поздравить детей Донбасса с Днем знаний. Каждый карандаш, каждая тетрадка — это частичка тепла и заботы, чтобы они почувствовали, что о них помнят и заботятся.
Все собранные посылки отправили в распределительный пункт, откуда они будут направлены бойцам, которые участвуют в специальной военной операции и детям на Донбасс.
«Мы все понимаем, как важно обеспечить наших защитников всем необходимым не только для эффективного выполнения задач, но и для поддержания их морального духа. Ваша поддержка, ваше внимание — это то, что придает им силы и уверенность. Спасибо каждому, кто внес свой вклад в это благородное дело», — поблагодарила всех, кто принял участие в акции, глава Волоколамского округа Наталья Козлова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.
«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.