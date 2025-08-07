Новороссийск отражает атаку морских дронов

сегодня в 04:37

Мэр подтвердил, что силы обороны ведут отражение нападения, и в категоричной форме предупредил жителей:

«Категорически запрещено снимать и распространять любые материалы, показывающие работу систем ПВО, спецслужб и сил обороны. Это вопрос оперативной безопасности», - отметил он.

По данным СМИ, в городе раздалось несколько взрывов.