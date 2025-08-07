Новороссийск отражает атаку морских дронов
В Новороссийске вдоль всей береговой линии звучит сигнал «Внимание всем» – город подвергся атаке безэкипажных катеров, сообщил мэр Андрей Кравченко.
Мэр подтвердил, что силы обороны ведут отражение нападения, и в категоричной форме предупредил жителей:
«Категорически запрещено снимать и распространять любые материалы, показывающие работу систем ПВО, спецслужб и сил обороны. Это вопрос оперативной безопасности», - отметил он.
По данным СМИ, в городе раздалось несколько взрывов.