Новогодний грузовик поздравит детей участников СВО в Подольске 23 января

Всероссийская ежегодная социальная акция «Новогодний грузовик» охватила регионы и города всей страны, в том числе и Московскую область. В Подольск «Новогодний грузовик» прибудет 23 декабря в 17:00 в Молодежный центр на ул. Почтовую, 8, в гости к детям участников СВО, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Чтобы создать праздник и новогоднее настроение детям из детских домов, детям из малоимущих семей и семей ветеранов СВО, а также детям водителей грузового транспорта, к ним приедет украшенный яркими огоньками большегруз с Дедом Морозом за рулем и доставит подарки и приятные гостинцы.

Еще одна цель акции — обратить внимание молодежи на автотранспортную отрасль, показать ее масштабность, продемонстрировать социальную значимость, престиж и потенциал профессии водителя, культуру грузового транспорта и привлечь новые кадры.

«Федеральная социальная акция „Новогодний грузовик“ демонстрирует важную роль водителя грузовика, который привозит продукты и товары в каждый дом, каждой семье на новогодний стол. В символе нашей необъятной Родины мы подчеркиваем именно важность человека за рулем — водителя России, который, как Дед Мороз, исполняет желания и мечты каждого из нас», — сказал президент общероссийской общественной организации «Водители России» Олег Торош.

Совместно с партнерами акция охватит грузовой и пассажирский транспорт. В регионах страны в праздничные дни будут курсировать украшенные автобусы, трамваи, вагоны метро. За рулем будет сам Дед Мороз, а Снегурочка-кондуктор раздаст юным пассажирам конфеты. В акции примут участие более тысячи пассажирских транспортных средств.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства транспорта РФ, ФБУ «Росавтотранс» и крупнейшего перевозчика опасных грузов «Вестерн Петролеум Транспортэйшн».

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