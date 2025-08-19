Ночные взрывы в Волгограде: ПВО отражают атаку дронов
Жители Волгограда и прилегающих районов сообщили о серии мощных взрывов, пишет Telegram-канал Baza.
Очевидцы насчитали более 15 хлопков и зафиксировали яркие вспышки в небе.
По предварительным данным, это работа российских систем ПВО, уничтожающих украинские беспилотники.
Официальные источники пока не подтверждают информацию о возможных разрушениях или жертвах.
Из-за угрозы новых атак в международном аэропорту Волгограда введён план «Ковер» — все рейсы временно отменены.