Ночные взрывы в Волгограде: ПВО отражают атаку дронов

сегодня в 03:15

Жители Волгограда и прилегающих районов сообщили о серии мощных взрывов, пишет Telegram-канал Baza .

Очевидцы насчитали более 15 хлопков и зафиксировали яркие вспышки в небе.

По предварительным данным, это работа российских систем ПВО, уничтожающих украинские беспилотники.

Официальные источники пока не подтверждают информацию о возможных разрушениях или жертвах.

Из-за угрозы новых атак в международном аэропорту Волгограда введён план «Ковер» — все рейсы временно отменены.