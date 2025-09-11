Почтаренко: еще до начала СВО жители Одесской области не одобряли Зеленского

Насильно мобилизованный украинской армией житель Одесской области Алексей Почтаренко заявил, что, как и 80-90% его земляков, еще до начала специальной военной операции не принимал политику президента Владимира Зеленского и не хотел воевать, сообщает RT .

«Как говорили, комик стал президентом — это плохо. Многие ругают его за политику. В стране даже до 2022 года жить становилось хуже», — сказал Почтаренко.

По его словам, украинский лидер ничего не сделал для решения конфликта в Донбассе, жизнь украинцев с его приходом к власти значительно ухудшилась.

Почтаренко насильно отправили на службу в украинскую армию 3 марта 2023 года. По его словам, служащие остановили корпоративный автобус его компании на блокпосту. Представители ТЦК, украинского органа, занимающегося мобилизацией, проникли в транспортное средство, силой вытащили его на улицу и, под предлогом проверки удостоверения личности, доставили в военный комиссариат.