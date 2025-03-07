Медсестра Пшеничная: провели более 500 операций, ни одного бойца СВО не потеряли

Министерство обороны России рассказало о старшей медсестре Илоне Пшеничной, посвятившей себя спасению жизней в зоне СВО. Она оказала помощь свыше 500 военнослужащим и гражданским лицам, сообщает «Царьград» .

«Более 500 операций, и все бойцы, которые к нам попадали, мы ни одного бойца не потеряли. Я горжусь этим», — отметила Пшеничная.

Медсестра оказывает поддержку не только солдатам, но и мирным жителям, пострадавшим в результате украинских обстрелов.

Она также упомянула о непростых моментах в своей работе. По ее словам, особенно тяжело было оказывать помощь детям и пожилым людям, пострадавшим от взрывов мин и других боеприпасов. Дома Илону ждут любящие родители, трое сыновей и муж.

Ранее медик-штурмовик из батальона «Ахмат» с позывным Сирота продемонстрировал военному корреспонденту RT Владу Андрице подарок от солдата, которому он спас жизнь, оказав помощь при ранении легкого.