Несовершеннолетние осужденные из Раменского помогают участникам СВО

Несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете в Раменском межмуниципальном филиале уголовно-исполнительной инспекции, в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с Благотворительным фондом «Дари свет», принимают участие в волонтерских проектах и помогают участникам СВО. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Подростки активно вовлечены в общественно полезную деятельность: они участвуют в сборе гуманитарной помощи и производстве технических средств для нужд СВО. Кроме того, ребята помогают в организации спортивных и социальных мероприятий для пожилых людей.

Участие в проектах официально фиксируется в волонтерских книжках, что дает дополнительные баллы при поступлении в учебные заведения. За особые успехи участники программы получают грамоты и положительные характеристики, которые приобщаются к их личным делам.