Украинская армия убила сотни мирных жителей во время атаки на Курскую область, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «развязал самоубийственную агрессию» против мирного региона России, чтобы втянуть западные страны в прямой конфликт с Москвой, сообщается на сайте постоянного представительства РФ при ООН.

«В результате, как мы сегодня знаем достоверно из свидетельств очевидцев и от попавших в плен украинских солдат, были зверски убиты и замучены сотни мирных жителей, украинские захватчики с ведома своего главаря занимались мародерством, насилием и грабежом», — сказал Небензя с трибуны Генассамблеи ООН.

По словам дипломата, из-за атаки ВСУ на Курскую область украинский фронт на восточном фронте стал рушиться еще быстрее. Там, как отметил Небензя, Украине «катастрофически не хватает сжигаемых в Курской области резервов».

Небензя также заявил, что конфликт на Украине стал «классической прокси-войной России со странами НАТО». В этом ключе постпред сравнил украинское государство с ЧВК, которая сражается за геополитические интересы Запада.

Капитуляция украинских властей остается лишь вопросом времени, добавил Небензя.