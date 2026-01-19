Шесть военных ВСУ погибли из-за сильного мороза и голода под Купянском

Военные ВСУ бросили шестерых сослуживцев под Купянском без помощи и еды, в результате те погибли от голода и сильного мороза, сообщает SHOT .

Противник несет серьезные потери на купянском направлении, предпринимая бесполезные попытки вернуть город под свой контроль. Он предпринял как минимум 30 попыток «контрнаступа» как в самом Купянске, так и в населенных пунктов поблизости, все они были отражены. Потери ВСУ превысили 200 человек.

По словам бойцов ВС РФ, украинское командование часто бросает своих подчиненных. Российские солдаты наткнулись на трупы 6 военных ВСУ, когда зачищали блиндаж у Петропавловки. Те, предварительно, скончались из-за обморожения, перестав получать еду и помощь от сослуживцев.

Российские силы контролируют все перемещения противника под Купянском. Его логистика сильно нарушена, а ротация личного состава практически не происходит.

