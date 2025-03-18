Названа цель атаки ВСУ на Белгородскую область

18 марта украинские войска попытались прорваться в Белгородскую область, заявляли военкоры и военные блогеры. Российские войска пресекли попытку вторжения, ВС Украины отступили с потерями.

Оттянуть часть сил

«Атака ВСУ, предпринятая сегодня на Белгородскую область, имеет двоякую цель. С военной точки зрения в условиях, когда российские войска наступают в Курской области и на сумском направлении, совершенно логично нанести отвлекающий удар. Военные цели этого удара очевидны — оттянуть часть сил и средств на ликвидацию вклинения ВСУ на территории Белгородской области», — сказал Сипров.

Он отметил, что для ликвидации вероятно будут задействованы войска из группировки «Север», которая действует на территории Харьковской и Курской областей, проводит там зачистки и наступает на сумском направлении.

PR для Трампа

«Вторая цель — это коммуникационная, пиар. И то, что этот удар был нанесен именно сегодня, в день запланированных телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, не случайность. Основная тема этого разговора, по заявлению сторон, это Украина, в том числе преодоление кризиса и вопрос о признании законным ряда территорий, которые уже, по Конституции, входят в состав Российской Федерации», — добавил эксперт.

По его мнению, киевский режим и его западные партнеры пытаются таким образом произвести эффект и повлиять на позицию Дональда Трампа. Однако на текущие обстоятельства это вряд ли окажет реальное влияние.

«Трампа пытаются убедить в том, что у ВСУ не все так плохо и они еще могут позволить себе проводить наступательные операции. Но, судя по задействованным силам и средствам, возможности для проведения масштабных наступательных операций, подобных курской, у ВСУ уже нет. Все, на что их хватает, — это удерживать линию фронта и максимально сдерживать давление российских военных практически по всем направлениям», — подчеркнул Сипров.

Он уточнил, что, несмотря на попытки наступления, фронт ВСУ пока удается удерживать и это, пожалуй, самое главное реальное достижение украинской армии на данный момент. Попытка захода на территорию Белгородской области — это, скорее, попытка пустить пыль в глаза российскому командованию с целью оттянуть столь необходимые на сумском направлении подразделения.

«Что касается второй цели Киева, то эти попытки тщетны. Во-первых, я полагаю, что у Дональда Трампа есть объективная информация о текущем состоянии ВСУ и их возможностях проводить наступательные действия. Во-вторых, он сам понимает, чем отличаются реальные мероприятия от пиара — он и сам прекрасный коммуникатор. И, в-третьих, у Трампа, и уж тем более у Путина уже сформированы подходы к преодолению украинского кризиса, и вряд ли подобного рода провокационные действия способны эти подходы изменить в какую-либо сторону», — заключил Сипров.