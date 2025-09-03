Настоящий герой: как командир группы в Беслане защищает детей на СВО

Солдат российской армии в зоне СВО с позывным Ермак штурмовал школу в Беслане в сентябре 2004 года. Через 10 лет боец поехал спасать детей в Горловке и Донецке. Он до сих пор служит в армии в горячих точках, сообщает kp.ru .

«Я помню, как по нам стреляли со второго этажа, бросили гранату из окна… Большинство детей из школы выбрались на тот момент. Но в спортзале остались те, кто был ранен или контужен. Был шанс, что, если мы зальем спортзал водой под напором, сможем кого-то спасти… Так мы думали», — вспомнил герой события в Беслане в разговоре с журналистами.

По его словам, тогда он воевал в составе штурмовой группы «Вымпела» и заходил на второй этаж злополучной школы.

В Донбасс он отправился в 2014 году, когда снайперские группы работали на фронте и первые иностранные батальоны поехали в зону боевых действий. Задачей российских бойцов было отслеживать и гасить их.