Наставник проекта «Герои Подмосковья» Фирсов: верю в потенциал ветеранов СВО

Региональная программа «Герои Подмосковья» создана по инициативе губернатора Андрея Воробьева специально для тех, кто проявил героизм и самоотверженность в зоне военной спецоперации, чтобы помочь им адаптироваться и преуспеть в мирной жизни, рассказал РИАМО министр имущественных отношений Московской области, наставник проекта «Герои Подмосковья» Тихон Фирсов.

Он подчеркнул, что эта инициатива была запущена по распоряжению президента РФ Владимира Путина и направлена на поддержку ветеранов СВО, желающих продолжить свою карьеру или начать новый этап жизни.

«Стать наставником в программе решил по одной простой причине — верю в потенциал наших бойцов, ведь их характер и лидерские качества уже доказаны в сложных условиях. Теперь наша задача — поддержать их стремление к новым вершинам. И я, как и многие наши коллеги, хочу передать им свой опыт и знания, помогая раскрыть их таланты и возможности», — рассказал Фирсов.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

