Наставник «Героев Подмосковья» Фирсов: цель программы — подготовить специалистов
Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов рассказал РИАМО, что продолжит наставничество в программе «Герои Подмосковья», активно поддерживая участников.
«Ведь каждому предстоит еще пройти интенсивный путь подготовки и развития профессиональных компетенций. Цель всего процесса — подготовить высококвалифицированных специалистов, способных успешно реализовывать важные государственные инициативы и создавать условия для устойчивого социально-экономического развития региона», — добавил Фирсов
Он уточнил, что дальше — проведение стажировок непосредственно на госслужбе и участие в реальных проектах, направленных на решение актуальных вопросов, в том числе земельно-имущественного комплекса Московской области.
О программе
По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.
Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.
«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.
