Нарушила принципы построения семьи: суд лишил вдову участника СВО выплат

Боец погиб в январе 2025 года. Его мать подала в районный суд иск к невестке и ее несовершеннолетнему сыну — свекровь хотела лишить их статуса членов семьи военнослужащего и права на получение выплат. Выяснилось, что брак был формальным: его заключили 20 апреля 2022 года, когда мужчина сидел в колонии.

В период от момента заключения брака до гибели военного семейные отношения между супругами фактически отсутствовали — вместе они никогда не жили, совместное хозяйство не вели. Пара вообще хотела развестись. В декабре 2022 года женщина и вовсе переехала к другому мужчине, а потом родила от него сына. При этом изначально отцом ребенка был записан официальный муж. Только в ходе судебного разбирательства было установлено, что это не так.

Позднее суд первой инстанции с учетом апелляционного определения признал жену погибшего и ее сына утратившими статус членов семьи военного и права на выплаты. Женщина, фактически проживавшая с другим гражданином в период зарегистрированного брака с бойцом, нарушила принципы построения семьи, злоупотребила своими личными правами, не исполняла семейные обязанности, поэтому суд принял решение о лишении ее вышеуказанных мер соцподдержки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.