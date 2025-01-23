«Надо сваливать»: на Украине назвали цель удара баллистикой по Запорожью

Российские войска нанесли ракетный удар по объектам в городе Запорожье. Атакован объект энергетики, на месте вспыхнул большой пожар, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местную администрацию и жителей.

Один из жителей Запорожья также опубликовал видео масштабного пожара, по его словам, на месте местного завода.

«Спалят наш завод полностью. Все трансформаторы разбили. <…> Надо сваливать, только что прилет был», — говорит автор видео, добавляя нецензурную брань.

Местная проукраинская областная военная администрация (ОВА) подтвердила, что ракеты ударили по «объекту энергетики». Там заявили о «критической ситуации» в областной столице, добавив, что электричество пропало у более чем 20 000 абонентов, отопление — у 17 000.

По данным украинской прессы, город Запорожье атаковали беспилотниками и баллистической ракетой.