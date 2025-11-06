Над Волгоградом прогремела серия взрывов при атаке беспилотников ВСУ

В небе над Волгоградом прогремело не менее 10 мощных взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками и характерным гудением беспилотников, сообщает Shot .

Очевидцы сообщают, что от детонаций в жилых домах колебались оконные стекла и стены, а воздушные цели двигались на малой высоте со стороны Волги.Жители соседних населенных пунктов — Волжского и Калача-на-Дону — также подтверждают интенсивную деятельность ПВО в небе.

Одновременно с воздушной атакой Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Волгограда и Саратова, где было приостановлено авиасообщение. Саратовский аэропорт успел ненадолго возобновить работу, но к полуночи ограничения были восстановлены.