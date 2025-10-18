Над Сочи сработала ПВО после ночной атаки беспилотников

Как сообщают местные жители, примерно после полуночи в городе были слышны воющие сирены тревоги, а затем на окраинах прозвучала серия из примерно десяти громких взрывов — результат работы ПВО по воздушным целям. По предварительным данным, расчетами уже сбито несколько беспилотных летательных аппаратов.

В связи с чрезвычайной ситуацией в местном аэропорту был немедленно введен специальный оперативный план «Ковер», предусматривающий особый режим работы воздушной гавани. Официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее власти Краснодарского края официально объявили об опасности атаки беспилотников.