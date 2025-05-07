Над Рузским округом сбит БПЛА

«Обломки упали в деревне Григорово и в селе Васильевском. По предварительной информации жертв и разрушений нет» — прокомментировал ситуацию Горбылев.

По словам очевидцев, в небе внезапно раздался грохот. Было слышно несколько сильных хлопков. Как позже выяснилось, это сработала система ПВО.

Обломки обнаружены в нескольких населенных пунктах — деревне Григорово он повис на дереве, селе Васильевское воткнулся в землю, а в поселке Санатория имени Герцена обломки упали рядом с проезжей частью.

К месту происшествия направлены спецслужбы для обследования места падения.