Над Рузским округом сбит БПЛА
Обломки сбитого дрона упали в трех населенных пунктах Подмосковья
Фото - © Администрация Рузского муниципального округа
В Рузском округе сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил глава муниципалитета Александр Горбылев.
«Обломки упали в деревне Григорово и в селе Васильевском. По предварительной информации жертв и разрушений нет» — прокомментировал ситуацию Горбылев.
По словам очевидцев, в небе внезапно раздался грохот. Было слышно несколько сильных хлопков. Как позже выяснилось, это сработала система ПВО.
Обломки обнаружены в нескольких населенных пунктах — деревне Григорово он повис на дереве, селе Васильевское воткнулся в землю, а в поселке Санатория имени Герцена обломки упали рядом с проезжей частью.
К месту происшествия направлены спецслужбы для обследования места падения.