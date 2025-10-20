сегодня в 07:23

Над Россией ночью перехватили семь украинских беспилотников

Этой ночью над четырьмя российскими регионами уничтожили семь дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Аппараты сбили дежурными средствами ПВО.

Три БПЛА ликвидировали над Крымом, два — над Брянской областью, по одному — над Липецкой и Ульяновской областями.

Ранее в Белгородской области в результате атаки противника погибли два мирных жителя. Трагедия произошла из-за сбросов взрывных устройств с беспилотников на территорию сельхозпредприятия.

