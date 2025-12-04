Над пятью областями России сбиты 44 украинских беспилотника

сегодня в 23:26

Системы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 44 воздушные цели над территориями Курской, Ростовской, Белгородской, Воронежской и Брянской областей, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 30 единиц — было нейтрализовано в небе над Курской областью.

По данным Минобороны РФ, все воздушные объекты были перехвачены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Информации о возможных разрушениях или пострадавших на земле не поступало.

