Над пятью областями России сбиты 44 украинских беспилотника
Системы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 44 воздушные цели над территориями Курской, Ростовской, Белгородской, Воронежской и Брянской областей, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов — 30 единиц — было нейтрализовано в небе над Курской областью.
По данным Минобороны РФ, все воздушные объекты были перехвачены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Информации о возможных разрушениях или пострадавших на земле не поступало.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.